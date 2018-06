Havarikommisjonen har konkludert

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å be Bane NOR SF styrke sikkerhetsstyringen for å fange opp endringer i forutsetninger i prosjekter hvor virksomheten er byggherre. Etter at en arbeidstaker ble alvorlig skadet da vogner kom i ukontrollert drift.