Havarikommisjon om ulukke ved Ekofisk

Statens havarikommisjon har levert rapport om ei ulukke i Nordsjøen 31. oktober i fjor. Ein redningsmann blei skadd under ei redningsøving nær Ekofisk då han blei heist ned på eit forsyningsskip. Kommisjonen skriv at vêret var godt nok til at redningsøvinga kunne gjennomførast, men skriv også at «lys synest å vera ein faktor som kunne ha hindra ulukka».