Håvard Tjørhom satsar på sykkel

Tidlegare sjef for alpinlandslaget, Håvard Tjørhom frå Sirdal, har gått over til sykkelsporten. I dag er det klårt at han nå har blitt sjef for profflaget Team Coop Sykkel. Tjørhom kjem frå jobben som toppidrettssjef i Noregs Friidrettsforbund.