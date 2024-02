Haugesunds Avis droppar tre papirutgåver i veka

Haugesunds Avis går frå seks til tre papirutgåver, men beheld eavis seks dager i veka. Endringa skjer 11. mars 2024.

- Haugesunds Avis har sunn og solid økonomi, men ser at dette grepet er nødvendig for at me skal bruke mest mogeleg av inntektene våre på å lage god journalistikk, heller enn å bruke meir og meir pengar på papir og køyring. Me tilpassar oss lesarar og annonsørar, og riggar oss vidare for ei god framtid, seier redaktør og administrerande direktør, Einar Tho.