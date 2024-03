Haugesund: Ingen av de siktede erkjenner straffskyld

Natt til søndag ble en mann i 30-årene fraktet til sykehus med stikkskader etter en voldshendelse i Haugesund sentrum.

To menn i 20-årene er siktet for drapsforsøk i saken. Etter avhør forteller begge mennenes forsvarere at ingen av deres klienter erkjenner straffskyld.