Haugesund: Fremstilles for varetektsfengsling etter knivstikking

En av de to mennene som er siktet for drapsforsøk på en mann i Haugesund i helga fremstilles for varetektsfengsling i Haugaland og Sunnhordland tingrett i dag.

Natt til søndag ble en person i 30-årene påført stikkskader i Haugesund sentrum. Nå er to personer siktet for drapsforsøk i saken. Ingen av dem erkjenner straffskyld.