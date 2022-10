Haugesund vann over Kristiansund

Kristiansund røk 0-1 for Haugesund på hjemmebane søndag.

Julius Eskesen ble matchvinner i Kristiansund med sin scoring for FK Haugesund før kvarteret. Kristiansund presset på for utligning, men lyktes ikke og måtte tåle sitt 16. tap for sesongen. Pemi fikk en enorm mulighet da han kom alene med FKH-keeper Egil Selvik etter hvilen, men avslutningen gikk rett på sisteskansen.

Haugesund ligger midt på tabellen og er så godt som sikret ny sesong i Eliteserien. De slo søndag tilbake etter 0-4 for Saprsborg forrige kamp. De tar imot Lillestrøm neste runde. (NTB)