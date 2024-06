Haugesund sparebank flytter

Haugesund Sparebank er på flyttefot. Men bare et steinkast unna dagens beliggenhet i Haraldsgata. Nærmere bestemt til Caiano sitt nybygg ved Smedasundet.

– Vi har vært og er veldig glade i bygget vårt i Haraldsgata. Samtidig ser vi at det er et upraktisk bygg for oss, slik vi jobber i dag. Vi må rigge oss bedre for dagens og fremtidens bankvirksomhet, og ser frem til å flytte inn i lokaler som er mer hensiktsmessige både for våre kunder og ansatte, sier administrendende banksjef Bente Haraldson Syre ifølge en pressemelding.

Byggearbeidet er påbegynt, og banken regner med å kunne flytte inn i løpet av vinteren 2026.