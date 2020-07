Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi ser at det er økt smitte i Europa og ønsker å ivareta de svakeste i kommunen. Vi ønsker ikke at de som bor på sykehjem skal bli utsatt for smitte. Derfor har vi innført litt strengere regler enn det sentrale helsemyndigheter anbefaler, sier smittevernoverlege i Haugesund, Teis Qvale, til NRK.

Helsemyndighetene anbefaler kun at helsearbeidere som har vært i «grønne» land uten for Norden skal teste seg for covid-19 ved hjemkomst.

– En test gir falsk trygghet. Vi ønsker å ha en tidagers fritak fra arbeidsplikten for dem som jobber på sykehjem.

Ukjent hvor mange som må i karantene

Det gjelder personer som er i tett kontakt med pasienter, som for eksempel helsepersonell og renholdere. I tillegg kan heller ikke pårørende som har vært på reise utenfor Norden besøke sykehjemmene.

Teis Qvale, smittevernoverlege i Haugesund kommune. Foto: Thomas Halleland / NRK

– De må også vente i ti dager. Og det gjelder om uansett om du har vært i et «grønt», «grått» eller «rødt» land utenfor Norden, sier Qvale.

I går valgte Karmøy kommune å innføre samme tiltak, kunne Haugesunds Avis melde om.

Foreløpig er det ikke kjent hvor mange ansatte i kommunene tiltakene vil gå utover, ettersom mange enda ikke har kommet hjem fra ferie. Men kommunene jobber med å kartlegge hvor mange det gjelder.

– Jeg tror ikke det dreier seg om en stor andel. Jeg har inntrykk av at mange har feriert i Norden, sier smittevernoverlege i Karmøy, Martin Eikrem, til NRK.

Han utdyper at de ikke har fått noen negative tilbakemeldinger etter at tiltaket ble innført i går.

Stølen sykehjem er omgjort til et koronasykehjem av Haugesund kommune. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Kan gi underbemanning

Smittevernoverlegen i Haugesund erkjenner at de strenge tiltakene kan føre til at sykehjem i en periode, kan bli litt underbemannet.

– Men dette gjør vi fordi vi ikke ønsker smitteutbrudd på helseinstitusjoner som sykehjem, sier Qvale.

Ifølge smittevernoverlegen er smittesituasjonen i området stabil. I Haugesund ble ett nytt smittetilfelle påvist i helgen. Vedkommende hadde vært i utlandet.

I forrige uke testet en lege ved Stavanger universitetssjukehus positivt for Covid-19. I dag ble det kjent at en ansatt ved sykehuset i Trondheim er smitta av korona.

– Jeg regner med at flere kommuner kommer til å følge etter, avslutter Qvale.

I Stavanger kommune har de foreløpig vurdert at ansatte på sykehjem som kommer fra alle «grønne» land skal testes. Det gjelder også dem som har vært i andre nordiske land. Kommunen utelukker derimot ikke at de vil innføre strengere tiltak.

– Vi har sagt at alle som kommer fra utlandet skal testes 48 timer etter ankomst. De må ha en negativ test før de begynner å jobbe med pasienter. For ansatte som kommer fra «grå» eller «røde» land gjelder karanteneplikten, sier kommunalsjef i Stavanger, Helge Dragsund.