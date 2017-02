Haugesund med overskudd

Foreløpig regnskap viser at Haugesund kommune hadde et nettodriftsresultat på 103 millioner kroner i 2016. Kommunen regner derfor med å komme ut av det såkalte ROBEK-listen, som innebærer at kommunen må ha hatt godkjenning av fylkesmannen for å kunne ta opp nye lån.