Framtida for Haugesund lufthamn, Karmøy ligg i hendene til politikarane. Det seier lufthamnsjef Tore Lillenes til Haugesunds avis.

Totalt har eigarane skote inn 77 millionar kroner. Nå er det berre litt over fem millionar kroner igjen.

I tillegg har gjelda auka frå 23 millionar til 41 i slutten på 2023.

Det positive er at passasjertalet har gått opp det siste året, seier lufthamnsjefen.