Haugesund journalistlag heidrar Bjørn Olav Jahr

Under Haugesund journalistlag sin årlege konferanse på Karmøy, var det forfattar og journalist Bjørn Olav Jahr som fekk årets heiderspris.

Det melder Haugesund journalistlag i ei pressemelding.

Under konferansen blir det delt ut prisar for god journalistikk, og ein heiderspris til ein person som har utpeika seg ekstraordinært over tid.

– Det har Bjørn Olav Jahr definitivt gjort, etter at han i mange år har han jobba for det han trur på sjølv om det har vore tøffe tak, tidvis ei einsam reise og mykje motstand. Det er ikkje til å stikka under ein stol at Jahr sitt formidable arbeid har snudd opp-ned på livet til fleire, også lokalt på Haugalandet. I tillegg har han fillerista både påtalemakt og medie-Noreg, og avslørt to av Noregs største justismord, skriv HJ i pressemeldinga.

Jahr er blant anna kjent for å ha skrevet bøkene om drapet på Birgitte Tengs og Baneheia-drapa.