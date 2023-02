Haugesund henter Fulham-spiller på lån

Fulham-spiller Adrion Pajaziti (20) har signert en lånekontrakt med Haugesund ut året, skriver klubben på sine nettsider.

– Adrion etterlot et veldig godt inntrykk da han var på besøk tidligere i februar og fikk vist fram at han er veldig bra spiller som vi veldig gjerne ønsket å knytte til oss. Når han nå er klar, er vi naturlig nok veldig fornøyde med det, og vi får enda et alternativ på midtbanen, sier sportslig leder Eirik Opedal.

Haugesund opplyser at avtalen er et sesonglangt lån med opsjon på kjøp. Pajaziti har fått draktnummer 10.

Pajaziti har spilt i Fulham siden han var 12 år gammel og har spilt én kamp for klubbens A-lag i ligacupen mot Birmingham. De siste sesongene har han spilt for klubbens U21- og U23-lag.

(NTB)