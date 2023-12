Haugesund gir gratis juletre til alle som vil ha

Haugesund kommune gir gratis juletre til alle som vil ha. Folk kan komme og felle trærne selv fram mot jul.

Haugesunds Avis skriver at kommunen har for mange trær. Byheiene eser ut, og det er både gran og furu å hente for dem som ønsker seg et juletre.

– Mange sliter økonomisk. Derfor gir vi juletre til alle som ønsker det, sier parkleder Svein Aase i Haugesund.

Innbyggere i nabokommuner er også velkomne.

Trærne er fine som juletrær, men lite ønsket i naturen. Ordningen med gratis juletre beskrives som en vinn-vinn-løsning.

Kommunen har delt et kart som viser hvor folk kan felle trær – og hvor det er mulig å få seg litt gløgg og pepperkaker mellom slagene. Motorsag er ikke tillatt å bruke.

– Vi håper det kommer en haug med folk. Trær er det mange av. Blir det lite oppmøte, sitter vi igjen med litt for mye gløgg, sier Svein Aase.

(NTB)