Haugesund fekk jordvernpris

Haugesund kommune er tildelt nasjonal jordvernpris 2023 med bakgrunn i opphevinga av områdeplanen for Fagerheim av omsyn til jordvern. Det dreier seg om over 400 dekar dyrka jord til saman.

– Det er med stor glede at eg kan vise til Haugesund kommune og det arbeidet som er gjort for å tilbakeføre arealet på Fagerheim. Her har kommunen gått føre som eit godt eksempel, og som fleire kan følgje. Eg har fått opplyst at områdeplanen for Fagerheim blei oppheva i juni, og at arealet skal førast tilbake til landbruks-, natur- og friluftsområde i komande kommuneplanprosess, seier landbruks- og matminister Geir Pollestad som sto for utdelinga av jordvernprisen 2023 i dag.