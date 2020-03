Haugåstunet blir koronasykehjem

Haugåstunet sykehjem i Stavanger blir gjort om til en sykehjem for koronasyke. Haugåstunet har 70 plasser der pasientene kan isoleres fra hverandre. For at dette skal kunne gjennomføres blir Domkirkens sykehjem gjort om til korttidssykehjem.