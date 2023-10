Haugalending mistenkt for drap i Thailand

Ein mann frå Haugalandet blei sist veke arrestert i Thailand, mistenkt for å ha drepe sin eigen kjærast.

Haugalendingen i 50-åra nektar for at han har gjort noko straffbart. – Han hevdar at kjærasten blei drepen av ein person som seinare flykta frå staden, skriv ei avis i Thailand.

Til Haugesunds Avis fortel mannen at partnaren sjølv tok livet sitt. Den drapsmistenkte får ikkje reise ut av Thailand før saka har kome opp for retten.