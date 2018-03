Hastemøte om stadion i Sandnes

Formannskapet i Sandnes er kalla inn til ekstraordinært hastemøte i morgon for å diskutere finansieringa av nytt stadion for Sandnes Ulf. Ifølge Sandnesposten (bak betalingsmur) har Sandnes Ulf truleg finansieringa i orden, men treng avklaringar frå kommunen for å halde tidsfristane. Det nye stadionet kostar om lag 150 millionar kroner.