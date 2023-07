Tidlegare trudde ein at eksplosiv og ammunisjon som blei liggande igjen i naturen, med tida ville bli mindre farleg.

– Men det viser seg at restane etter første og andre verdskrig er like farlege, og i enkelte tilfelle farlegare, etter å ha blitt liggande lenge i naturen, fortel Geir Novik.

Han har nettopp fullført ein doktorgrad om korleis forbetre risikovurderinga av område der det ligg restar av eksplosiv og ammunisjon. I tillegg har han jobba med rydding av eksplosiv sidan slutten av 90-talet.

Det eksisterer i dag ingen nøyaktig oversikt på kor mange udetonerte bomber og ammunisjon som er i norsk natur, men Novik anslår at det er snakk om ein million tonn.

INNHENTAR PRØVER: Geir P. Novik ute på oppdrag. Her hentar han inn eksplosivprøver frå tysk artilleriammunisjon frå krigen. Ammunisjonen blei funne av turgåarar i Øst-Finnmark. Foto: Geir P. Novik / Forsvaret

Fare for forureining

Med jamne mellomrom dukkar det opp historier om folk som har funne ei gamal, udetonert bombe frå krigen på eit jorde eller liknande.

– Årleg er me ute på 5–600 ryddeoppdrag der folk har rapportert om funn av krigsrestar. Det vanlegaste er å detonere der det blei funne Eller så flyttar me det til eit meir egna stad, eller sprenger det ved ein seinare anledning, fortel han.

Uplanlagde eksplosjonar skjer med jamne mellomrom, for eksempel ved uhell, slag, friksjon eller varme. I 2019 førte eit lynnedslag til at ei nedgraven flybombe eksploderte i Sør-Varanger. I 2022 blei det funne ei gammal flybombe nedgraven på eit jorde, på Bore i Klepp.

5. mai i fjor ble en bombe som hadde ligget skjult på Bore på Jæren siden 2. verdenskrig detonert. Eksplosjonen ble filmet av Minedykkerkommandoen. Du trenger javascript for å se video. 5. mai i fjor ble en bombe som hadde ligget skjult på Bore på Jæren siden 2. verdenskrig detonert. Eksplosjonen ble filmet av Minedykkerkommandoen.

Men sjølv om problemet er mest synleg for folk flest på land, er det krigsrestane me finn i sjøen Novik er mest bekymra for. Og det hastar å gjere noko med det, meiner han.

– Jo lenger ammunisjonen blir liggande i sjøen, jo meir nedbroten blir den. Og meir nedbroten betyr at meir giftstoff blir frigjort i naturen, utdjupar Geir Novik.

Han påpeiker også at det allereie er påvist eksplosiv i fisk som har vore i nærleiken av dumpeplassar.

– Det er jo berre ein liten del som har byrja å lekke så langt. Det er i åra som kjem at det vil lekke skikkeleg, fryktar han.

Han meiner me må få på plass ein nasjonal prioriteringsplan for å få bukt med problemet.

Miljødirektoratet kjenner til at det finst restar av ammunisjon og eksplosiv i naturen, men ynskjer ikkje å svare på kva dei vil gjera med problemet.

Grunnen til det er at forskinga gjennomført av Geir P. Novik inngår i eit større prosjekt av Forsvarets forskingsinstitutt (FFI), der dei er med som ein av fleire myndigheiter. Innan utgangen av 2023 vil prosjektet bli avslutta, og eventuelle forslag til vidare arbeid vil bli lagt fram.

– Me ventar derfor på desse resultata før det er mogleg å vurdere forslag om vidare arbeid innanfor fagområdet, skriv Beate Keilen, fagdirektør og fungerande leiar for hav- og sedimentseksjonen i Miljødirektoratet.

FUNNE I POPULÆRT TUROMRÅDE: To tyske stridsvognminer frå krigen. Desse blei funne saman med fleire hundre kilo ammunisjon og eksplosiv i et populært friluftsområde, like i vasskanten til ein drikkevasskjelde i Midt-Noreg. Foto: Geir P. Novik / Forsvaret

Etterlyser oppryddingsplan

Langs kysten i Noreg ligg det mange hundre skipsvrak som potensielt kan eksplodere eller forureine.

– Blant dei mest kjente finn me ein ubåt utafor Fedje – med 67 tonn kvikksølv.

Dersom giftstoffet får lekke ut i naturen kan det få store konsekvensar for det maritime livet.

– Me må erkjenne at dette er eit problem. Det er ikkje berre snakk om sprengingsrisiko, men det er også dårleg for miljøet.

Fleire studiar har vist at enkelte av komponentane i ammunisjonen ofte er svært giftige, og kreftframkallande.

Nyare studiar viser at desse stoffa blir frigjort i takt med nedbrytinga av ammunisjonen. Desse stoffa blir tekne opp i næringskjeda, noko som i verste fall kan føre til store skadar på biologisk liv, og kan potensielt forureine maten me et, og vatnet me drikk.