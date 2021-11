– Alle ropte ut «æsj, det lukter piss her». Det lukta veldig ekkelt, sier Hedda Morisbak.

Nylig opplevde hun og flere andre elever i 10. klasse på Haraldsvang ungdomsskole i Haugesund at det begynte å lekke fra et kloakkrør i taket i klasserommet.

Kloakken dryppet ned på pulter og sekker. Morisbak oppdaget lekkasjen da hun kom inn igjen fra et friminutt.

– Det var veldig ubehagelig og ekkelt. Det kom masse på sekken min. Hvis jeg hadde sittet inne, hadde jeg blitt dekket av kloakk, sier hun.

Hedda Morisbak er elev ved Haraldsvang ungdomsskole. Foto: Rosa Iren Villalobos / NRK

Haraldsvang er blant landets største ungdomsskoler, med mer enn 500 elever. Nå er den over 50 år gamle skolebygningen i ferd med å forfalle.

Ifølge elevene lukter det urin, inneklimaet er dårlig, og det er hull i tak og vegger. Ventilasjonsanlegget fungerer ikke, og det er vanskelig å åpne vinduene.

Tuva Johanne Vevang sier medelevene ved Haraldsvang ungdomsskole ønsker seg ny og bedre skole. Foto: Rosa Iren Villalobos / NRK

10.-klassing Tuva Johanne Vevang sier elevene er lei.

– Jeg synes det er ganske teit at vi må gå på en så gammel skole uten at det har skjedd noen utvikling med den. Det går ut over utdanningen vår. Vi får ikke konsentrert oss skikkelig på grunn av lufta, sier hun.

Saken ble først omtalt i Haugesunds Avis.

Dette bildet er tatt etter lekkasjen fra et kloakkrør på Haraldsvang ungdomsskole, og viser en av veggene på skolen. Elevene har ikke lov til å bruke mobil i skoletiden, derfor fikk ingen tatt bilde av selve lekkasjen i klasserommet. Også møblene på Haraldsvang skole er slitne. Det er uvisst hva de brune flekkene i dette taket er. Løse takplater med brune flekker på. Løse takplater på Haraldsvang ungdomsskole. Taket på Haraldsvang skole i Haugesund har stygge flekker. Her har en takplate falt ned, og man kan se rørene som ligger i taket. Dette er kloakkrøret som lå i taket i ett av klasserommene. Etter lekkasjen ble røret tatt ned og lagt på bakken ute.

Ny skole har blitt utsatt flere ganger

Det er vedtatt at det skal bygges en ny Haraldsvang skole. Men byggestart har blitt utsatt flere ganger.

Rektor Mary Anne Vestre forstår at elevene reagerer.

– Både ansatte, elever og foreldre er slitne. Vi ser frem til et nytt skolebygg, sier hun.

Mary Anne Vestre er rektor på Haraldsvang skole. Foto: Thomas Halleland / NRK

Vestre mener en ny skole skulle vært på plass for flere år siden. Men et nytt bygg vil ifølge kommunen ikke stå ferdig før tidligst ved utgangen av 2024.

– Ny Haraldsvang skole blir det garantert. Men når det skjer, vil prosessen videre vise, sier kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen i Haugesund.

Haraldsvang skole Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK Ekspandér faktaboks Ungdomskole i Haugesund, sto klar til bruk i 1970.

Har mer enn 500 elever og cirka 50 lærere.

Har i flere år vært blant landets største ungdomsskoler.

Ble renovert i 1996.

Skolen er ikke universielt utformet, noe som betyr at den ikke er tilrettelagt for blant annet rullestolbrukere.

Det er satt av nesten 440 millioner kroner til å ferdigstille nytt skolebygg og området rundt.

Ny skole kan tidligst stå klar i slutten av 2024, ifølge kommunen.

Arbeidstilsynet var på tilsyn i 2011 og 2015. Tilsynene viste at inneklimaet måtte utbedres.

Det er satt i verk en rekke tiltak ved skolen, blant annet når det gjelder inneklima og temperatur. Kilder: Wikipedia og Haugesunds Avis.

I kommunedirektørens budsjettforslag er det bevilget 439 millioner kroner til ny skole og oppgradering av området rundt.

– Ingen heier på verken kloakk som renner fra taket eller hull i veggene. Haraldsvang er på overtid og vi må holde den flytende til en ny skole er på plass. Det fortjener elevene og lærerne, sier Thorbjørnsen.

Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen i Haugesund. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Håper nye elever får det bedre

Hedda Morisbak håper elevene som kommer etter henne vil få en bedre skolehverdag enn hun har hatt.

– Det hadde vært veldig godt for dem som kommer etter oss. For jeg tror nok det er best hvis de ikke blir dynket med kloakkvann, sier hun.

Arbeidstilsynet har ingen pågående eller avsluttede tilsynssaker som gjelder Haraldsvang skole, opplyser seksjonsleder Guro Fykse.