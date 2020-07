– Jeg hadde ikke vært den jeg er i dag uten besøkshjemmet, sier Christoffer Asmundsen (31) fra Stavanger.

Han vet noe om hvilken forskjell et besøkshjem kan utgjøre for et barn. Gjennom hele oppveksten fikk han besøke en familie en helg i måneden.

– Da fredagen kom sto jeg i vinduet og ventet på de, sier han, som mener besøkshjemmet har styrket ham som menneske.

De to har fortsatt god kontakt, og Christoffer besøker "mor" jevnlig. Hun heter Monica Olsen. Foto: Privat bilde

Her fikk han være med på mange gode opplevelser som var vanlig å være med på for andre barn på hans alder.

– Det har vært uvurderlig, sier han.

Men mange gutter må vente lenge på besøkshjem.

I Stavanger har elleve gutter ventet mer enn ett år på å få et hjem å besøke en gang i måneden.

To av guttene har ventet i tre år. I dag er de henholdsvis 13 og ni år gamle.

– Mange skjærer alle gutter over en kam, og tror at de er utagerende og vanskelige å ha med å gjøre, sier familieveileder Nina Fredenborg i Barneverntjenesten i Stavanger.

Familieveileder Nina Fredenborg i barnevernstjenesten i Stavanger håper flere vil melde seg som besøkshjem, og gjerne tenke uavhengig av kjønn. Foto: Cathrine Oftedahl / NRK

Gjelder også fosterhjem

Det er ulik praksis når det gjelder bruk av besøkshjem her i landet, og derfor er det heller ingen oversikt. Men det finnes tall på barn som venter på fosterhjem, og her er samme tendensen.

156 gutter og 101 jenter venter på fosterhjem, viser tall fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Ifølge Bufdir er det for øvrig en overvekt av gutter som bor i fosterhjem. Jenter bor oftere i fosterhjem hos familier, eller i nære nettverk.

Heller perling enn løping

– Det vi tenker, og det vi hører fra interesserte, er at de ikke ønsker barn som er for utagerende, eller har for store utfordringer, sier Fredenborg.

Hun forteller at folk heller vil ha barna som perler, enn barna som løper rundt i skogen. Og ønsker seg derfor jenter.

– Men det er en myte at alle gutter er urolige og utagerende.

Det viser blant annet bunken av søkere hun har på fanget.

– Her er mange rolige og stille gutter, sier hun.

Psykolog Per Isdal i stiftelsen Alternativ til vold støtter henne på at mange tenker stereotypisk når det gjelder kjønn.

En myte

– Vi tar feil. Vi baserer våre valg på en tro, eller en myte, om at gutter er vanskeligere å ha med å gjøre enn jenter, og det er feil, sier Isdal.

– Vi ser verden med kjønnede fordommer, og tenker på jenter som snille og gutter som sinte, sier psykolog Per Isdal i stiftelsen Alternativ til vold. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Ifølge forskning får gutter og jenter som har hatt det vanskelig like mye problemer, både når det gjelder utagering eller om de retter vonde følelser innover.

– Så valget om at jenter er det vil vi helst ha, er basert på en feilslutning, sier Isdal, som mener dette har røtter langt tilbake.

– Det er fordi vi ser verden med kjønnede fordommer. Vi tenker på jenter som snille og gutter som sinte. Kanskje det var slik for 200 år siden, men nå er verden annerledes.

Opplever å ikke bli valgt

– De går glipp av kjærlighet og omsorg, og det å vite at noen ønsker å være sammen med dem. I stedet opplever de å ikke bli valgt, og barn tenker ikke at det er på grunn av en kjønnsmyte. De tenker: «Det er jeg som ikke er ønsket», og med de konsekvenser det kan få, sier han.

Og forskning viser at barn med utfordringer trenger støttenettverk rundt seg.

– Vi vet noe om at en enkelt person kan utgjøre en forskjell for disse barna, sier førsteamanuensis ved UiS, Hulda Mjøll Gunnarsdottir.

Det er forskning som viser at den ene kan bety en forskjell for et barn, sier førsteamanuensis ved UiS, Hulda Mjøll Gunnarsdottir Foto: UiS

Som følge av besøkshjemmet har Christoffer to mødre i dag. En han kaller «mamma», som er hans biologiske mor, og en han kaller «mor» fra besøkshjemmet.

Vil selv være besøkshjem

– Fortsatt er vi mye sammen. Det kjekkeste minnet jeg har, er en feriereise i en gammel buss til Ungarn, sier han og smiler bredt.

I dag har 31-åringen selv stiftet familie, og de er ofte på besøk hos mor. Sønnen hans kaller mor for besta. Selv ønsker Christoffer på sikt å være besøkshjem for andre.

– Når vi har fått oss hus, håper jeg vi kan få det til, sier han, som ikke skjønner hvorfor enkelte heller vil ha jenter enn gutter.

– Det blir tull i mitt hode, sier han, og legger til:

– Jeg har vært en liten «rampis» jeg også, men vi har alltid hatt det fint sammen. Mor har sagt at de er fantastisk glade for at de fikk meg.

Barnevernet ønsker besøkshjem som har tid, overskudd og en ekstra sengeplass.

– De trenger ikke være supermennesker, sier Fredenborg, som ønsker en bank med besøkshjem, slik at de som trenger det får det med en gang.