Har tapt 15 millioner på søramerikansk tomatmøll

Arbeidere ved tomatgartneriet på Orre i Rogaland oppdaget den skadelige møllen ved påsketider. Mattilsynet slo umiddelbart alarm og gartneriet ble pålagt å fjerne de utsatte tomatplantene. Det tilsvarer verdier på rundt 15 millioner kroner.

– De aktuelle plantene er revet vekk og vi har plantet nytt. Om rundt fem uker får vi nye tomater her, sier tomatgründer Kåre Wiig, ved Wiig Gartneri.

Kåre Wiig har satt i gang flere tiltak for å få bukt med den søramerikanske tomatmøllen. Foto: Erik Waage / NRK

Nå har Mattilsynet vurdert ulike tiltak for å få bukt med skadegjøreren, som angrep flere gartnerier i Rogaland i april. Møllen har spredd seg fort fra Sør-Amerika til Europa, og nå til Norge.

Blir for dyrt

Mattilsynets konklusjon er at det blir for dyrt å bekjempe Tuta Absoluta med offentlige tiltak. Dermed må næringen ordne opp selv.

Offentlig regulering vil koste samfunnet og næringen minst 46 millioner kroner – uten garantier for at den ikke vil komme tilbake.

I vurderingen som er gjort oppfordres næringen til å ta nødvendige forholdsregler og gjennomføre tiltak for å hindre spredning.

– Vi skal ikke regulere denne skadegjøreren. Det er gjort ut ifra en kost-nytte-vurdering. Det vil bli for dyrt å utrydde angrepet som nå er i Rogaland, sier Brita Toppe, fagrådgiver på plantehelse i Mattilsynet.

Dermed legger Norge seg på samme linje som andre europeiske land hvor møllen har etablert seg.

Wiig har full forståelse for Mattilsynets vurdering, og var forberedt på at konklusjonen kunne lande på at offentlige tiltak ville bli for kostbart.

– Vi har en veldig god dialog, sier han.

Kan forårsake store avlingstap

Tomatmøllen vil trolig påføre norsk tomatnæring stor skade dersom det ikke settes inn målrettede tiltak, ifølge rapporten som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har utarbeidet for Mattilsynet.

Selv ved omfattende tiltak kan Tuta Absoluta forårsake avlingstap. Om det ikke iverksettes tiltak, kan det imidlertid bety totale avlingstap.

Mattilsynet oppfordrer dermed tomatnæringen, grossister, importører og andre om å ta møllen på alvor.

Mattilsynet kommer med følgende oppfordring: Ekspandér faktaboks Undersøk gartneriet ditt nøye. Ser du tegn til denne skadegjøreren – ta kontakt med Mattilsynet.

Bruk kun rene kasser når dere høster og pakker tomater.

Ikke kjøp tomat- småplanter og emballasje fra land der Tuta absoluta er påvist.

Bruk friske planter ved oppstart av kulturen.

Bruk eventuelle feromonfeller og lysfeller for overvåking og fangst.

Sørg for grundig opprydding og rengjøring, slik at det ikke er ugras og gamle planterester (for eksempel blader og tomatfrukter) som kan fungere som smittekilde i veksthuset.

Feller og fluer

Wiigs Gartneri har allerede iverksatt flere tiltak for å få bukt med skadegjøreren.

De har satt opp limfeller som inneholder duft som lurer hannmøll til å tro at det er kvinnelige individer av samme art i nærheten.

De har også importert teger fra Nederland, som spiser møllen. Tiltakene er dyre, men nødvendige, forklarer Wiig. Nå både håper og tror gartneriet at de har alt under kontroll. De får også ros fra Mattilsynet som ikke utelukker at møllen, med tiden, kan utryddes i Norge.

– Gartneriene som har blitt angrepet har vært veldig flinke, så det kan være. På den andre siden er det ingen andre land som har klart å utrydde den etter at den først er kommet inn, sier Toppe.