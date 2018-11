Har solgt 13.200 billetter

Det ligger an til fulle tribuner når Viking spiller for opprykk i helga. Laget rykker opp til eliteserien, dersom de slår Kongsvinger på søndag. Stadion har en kapasitet på drøyt 16.000. Til nå er over 13.000 billetter solgt, skriver Rogalands Avis.