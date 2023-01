– Dette er gamle bilbatterier. Normalt finner du disse batteriene i Nissan Leaf, sier Jonny Ålgård.

Han viser frem sin nye investering i huset: husbatterier.

Batteriene er installert i garasjen og blir fylt opp når strømmen er billigere på natten.

Idet strømprisen går opp om morgenen, tapper familien batteriene med den billige strømmen i stedet for å benytte seg av den vanlige strømtilførselen i huset.

Når strømprisene er så høye som de har vært det siste året, er det noen kroner å spare.

– Det har blitt noen tusenlapper spart. Dette tar det en del år å spare inn, men jeg liker bedre å investere noen penger for å få ned de faste utgiftene. Og så er jeg overbevist om at det vil svare seg i lengden.

Ålgård har valgt å ha to batteriskap som har 32 kWh batterikapasitet. I tillegg har han skaffet seg solcellepanel på taket. Det fyller også opp batteriene når været vil.

Den totale prislappen på alt er på godt over 400.000 kroner, inkludert elektriker.

– Jeg har troen på at dette er en langsiktig fornuftig investering, sier han.

Hadde bil med kort rekkevidde

Historien om hvordan Ålgård endte opp med husbatterier laget av gamle elbilbatterier starter hos gründer Ibrahin Chavez i Tananger.

Han var frustrert over rekkevidden på sin gamle Nissan Leaf og bestemte seg for å kjøpe et ekstra batteri til bilen. Da han fikk batteriet hjem, ble han fortalt at planen hans aldri ville bestå en EU-kontroll i Norge.

Ibrahin Chavez, konsernsjef i Smart Power. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Batteriet ble lagt ut for salg på nett, og dagen etter var han kvitt det.

– Det var da jeg tenkte det kunne ligge forretning i dette, sier Chavez, som på den tiden jobbet i Halliburton.

Først solgte han batterier. Så lærte han å sette bilbatteriene sammen og koble dem til hus og solcellepanel.

I dag er han konsernsjef i Smart Power og har husbatteri som fulltidsjobb.

– På grunn av de høye strømprisene vil mange kunder installere batterier i hus og hytter nå. Bedriften går veldig bra, sier gründeren.

BATTERIER: Mange type bilbatterier kan bli til husbatteri. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

90 prosent av batteriene han bruker, er fra gamle biler. Bilbatteriene går gjennom flere tester før han setter dem sammen og selger dem videre.

Han tror nøkkelen til suksess er at han ikke ha spesialisert seg på én type bilbatterier, men kan bruke mange forskjellige.

– Fremtidsretta

Det er smart å investere i husbatteri, mener energirådgiver Hans-Jacob Guldberg i firmaet Husråd.

– Som huseier får du glattet ut toppene i prisene. Du får jevnet ut forbruket ditt, i stedet for å ta når det er billig, sier han.

Han mener husbatteri er framtiden. Hadde alle hatt dette, kunne de i teorien skrudd av strømtilførselen ut til folk i perioder.

– Det har lenge vært snakk om å få større kapasitet i hovedledningene, men tenk deg å ha mange tusen små kraftverk rundt i byen. Da trengs ikke så mange tykke ledninger, forklarer han.

Hans-Jacob Guldberg, energirådgiver. Foto: Hanne Høyland / NRK

Guldberg påpeker at regelverket per nå er sånn at det kan være utfordrende å få elektrikere til å installere slike batterier hos folk.

– Skal du bruke brukte deler om igjen, kan du garantere da? Det er slike dilemma de står overfor, sier han.

Likevel mener han at brukte elbilbatterier er mer en gode nok til å gjenbrukes på denne måten, og at levetiden på batteriene er mye lengre enn bilenes levetid.

– Jeg eksperimenterer selv med tanken, men det handler om å få bransjen med på det og at de kan bruke brukte batterier, sier han.

Chavez gir fem års garanti på de brukte batteriene han lager om til husbatteri.