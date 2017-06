Har samlet inn 75.000 for å få Trollpikken opp igjen

– Trollpikken skal opp igjen, sier Kjetil Bentsen til NRK.

Han er blant pådriverne til å sette den spesielle turistattraksjonen på kartet. Etter at den ble funnet avkappet på lørdag, har engasjementet vært stort over hele landet.

– Vi startet kronerulling i går. Vi fikk hjelp av DNB til å sette det opp, sier Bentsen.

Og pengene strømmer inn. Lørdag kveld, ved 20-tiden, satte de i gang – et par timer senere kunne Dalane Tidende melde om at 66.000 kroner allerede var på konto.

– Nå har vi fått inn 75.000, sier Bentsen.

– Helt fantastisk

Godt over 400 personer har donert til nå. På nettsiden for kronerullingen, heter det at "Trollpikken skal gjenreises!". Det har Bentsen troen på at vil skje. Han er godt fornøyd med responsen hittil.

Initiativtaker Kjetil Bentsen har nå stor tro på at Trollpikken vil settes på plass. Foto: Eirik Waage / NRK

– Det er helt fantastisk. Jeg tror ikke den som ødela Trollpikken i går hadde sett for seg at det skulle gå sånn, sier han.

Han mener donasjonene er et klart bevis på at folk ønsker å få fjellformasjonen opp å stå igjen.

Befaring på mandag

Initiativtakeren har ikke noe tall på hvor mye som trengs for å få Trollpikken tilbake der den sto.

Slik så fjellformasjonen ut da den ble funnet lørdag morgen. Foto: Kjetil Bentsen

– Men det er sånn at entreprenørene Bertelsen og Garpestad er villige til å spytte inn ganske mye. Så har jeg sagt at vi skal samle inn det vi kan, sier Bentsen.

På mandag skal de lokale kreftene foreta befaring med entreprenør, før de skal legge videre planer for om og hvis den kan heises opp igjen.

– Det ser jo sånn ut nå, sier Bentsen.