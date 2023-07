Juli nærmer seg slutten. Allerede kan vi slå fast at været var alt annet enn normalt.

Vått i sør, tørt i nord. Store kontraster mellom Nord- og Sør-Norge har preget været.

Og værskillet fortsetter neste uke.

Nedbørsoversikt for Norge i juli måned i 2023. Grafikk: NRK

– Det går i bading, grillmat og øl

Nord-Norge har vært tørrere enn det pleier å være om sommeren.

I Bodø har det regnet 71 prosent mindre i juli enn det som har vært normalt de siste 30 årene. I Tromsø har det regnet hele 80 prosent mindre enn normalen.

– Det er herlig, sier Eivind Smørvik fra Dønna i Nordland.

NRK møter ham i baris ved Geitvågen i Bodø. Der skinner solen, og flere dypper seg i vannet.

Eivind Smørvik nyter solen i Geitvågen i Nordland. Foto: Kasper Holgersen / NRK

– Vi må bruke disse dagene godt. Det blir tidsnok kaldt og surt igjen til høsten, sier Smørvik.

Tor Hansen fra Lofoten er på bobiltur med familien i finværet.

– Været er helt fantastisk. Juli har vært veldig fint. Jeg tror bare det har regnet i to dager, sier han.

Også han vet å bruke soldagene godt.

– Det går i bading, grillmat og øl nå, sier Hansen.

Tor Hansen og familien har parkert bobilen i Geitvågen i Nordland. Foto: Kasper Holgersen / NRK

Regnet 167 prosent mer enn normalt

I Sør-Norge har det derimot ikke vært behov for å dyppe seg i vannet for å bli bløt.

Verst har det vært i Stavanger. Der har det regnet 167 prosent mer enn normalen.

Bergen, som ikke akkurat er kjent for å være tørr, hadde 40 prosent mer regn.

I Oslo regnet det 69 prosent mer enn normalen i juli. Det tilsvarer 146,9 millimeter regn.

NRK møter Audun Vetvik fra Karmøy på tur med venner og familie på Åmøy i Rogaland.

Han kan oppsummere været på denne måten:

– Det er kaldt og vått vestlandsvær, men vi er jo vant med det.

Vevik sitter i en våt T-skjorte. De måtte søke ly fra en hissig byge som smøg seg over himmelen.

Lars Kristian Ferkingstad og Audun Vetvik søkte tilflukt fra regnet under et besøk på Ørnhaug Besøks- og aktivitetstun på Åmøy. Foto: Elise Pedersen / NRK

Lars Kristian Ferkingstad sier han hadde håp om en litt tørrere juli.

– Jeg hadde forventa litt mer sol enn vi har fått nå i fellesferien. Så har vi noen dager hvor vi får alle årstidene på en gang: regn, vind, sol, kaldt.

Varmere og våtere

Klimaforsker Reidun Gangstø ved Meteorologisk institutt forteller at det uvanlige været kan forventes også i årene som kommer.

Grunnen til nye værvarslinger er endringer i klimaet.

Klimaforsker Reidun Gangstø ved Meteorologisk institutt. Foto: Mai-Linn Finstad / MET

– Vi må være forberedt på at det kan bli større skader på grunn av mer kraftig regn. Da kan vi prøve å tilpasse oss det, men det er bekymringsverdig at klima endrer seg. Vi må prøve å gjøre alt vi kan for å unngå det.

Det at det har vært en tørr sommer i nord, kan også skyldes klimaendringene.

– Det er normalt at det varierer fra år til år og at det er noen perioder som er tørrere. Men når det er varmere med klimaendringene så vil det påvirke tørken. Så da blir det enda tørrere enn det hadde blitt uten klimaendringene.

Fornøyd med regnværet

I Førde har det vært 41 prosent mer nedbør enn normalt.

– I juli har det vært perfekt fiskevær, sier Tore Jansen der han står i elva i Nausta i Sunnfjord.

Tore Jansen er lang ifra lei av den regnfulle sommeren. Foto: Ole Kristian Svalheim / NRK

Så langt i sommer har han og kona Aud Randi Næss fått åtte laks, og fiskerne er ikke lei av dårlig vær.

– Vi kan gjerne få litt mer nedbør slik at elva går opp, sier danske Ib Hansen som har fått forrige fangst på grillen.

Danske Ib Hansen mener det gjerne kan komme mer regn. Foto: Ole Kristian Svalheim / NRK

Ifølge klimaforsker Gangstø, er det ikke uventet at det blir flere våte sommere.

– For Norge beregner vi at det både blir varmere og våtere. Det blir mer ekstremvær, med risiko for både hetebølger og tørke noen plasser. Men det blir også mer kraftig regn, styrtregn og økt risiko for flom og ras.