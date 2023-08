Har kontroll på steinras

Politiet melder at steinene som har rast ut på E39 ved Tronåsen i Lund er forholdsvis små, og området er rassikret fra før. Steinene kommer sannsynligvis fra et område der et tre har knekt. Treet sikres slik at det ikke oppstår fare for flere steiner i vegen, eller at treet tas av vinden, melder politiet.