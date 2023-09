Det er Netherlands Forensic Institute (NFI) som har gjort nye analyser av ni utklipp fra Birgitte Tengs sin strømpebukse. Rettsgenetiker Arnoud Kal fra NFI presenterte resultatet av analysene i Gulating lagmannsrett onsdag.

Ifølge Kal er det funnet match som samsvarer med Vassbakks DNA-profil i fem av de ni prøvene.

I to av prøvene er det avdekket en blandingsprofil, i tillegg til Vassbakk. Den ene tilhører en etterforsker som håndterte strømpebuksa for 21 år siden, mens den andre stammer fra en kamerat av Birgitte som hun ga en klem kvelden før hun ble drept.

Birgitte-saken Ekspander/minimer faktaboks Johny Vassbakk er tiltalt for å ha drept Birgitte Tengs på Karmøy natt til 6. mai 1995.

I Haugaland og Sunnhordland tingrett ble Vassbakk 6. februar dømt til 17 års fengsel.

Han har hele tiden nektet straffskyld.

For tiden pågår ankebehandlingen i Gulating lagmannsrett i Stavanger.

Saken avsluttes etter planen med prosedyrer 19. og 20. oktober.

I tingretten ble Vassbakk i stor grad dømt på bakgrunn av at det i en blodflekk på Birgittes strømpebukse ble funnet et y-kromosom som dommerne mente tilhører Vassbakk. Her var det treff på 29 markører, noe som regnes som en sikker identifikasjon.

Vassbakk har hele tiden nektet for å ha noe med drapet å gjøre.

I de nye analysene er det treff på færre genetiske markører, og derfor har disse analysene mindre bevismessig verdi, ifølge Arnoud Kal.

– I mangel på en matematisk modell som kan evaluere disse funnene er min konklusjon at de nye analysene verken støtter eller svekker aktoratets hypotese om at tiltalte var på åstedet, sa Kal i vitnemålet.

Y-kromosomet er spesielt fordi det nedarves tilnærmet uforandret fra far til sønn i generasjoner. Det vil i utgangspunktet ikke kunne identifisere et enkelt individ med sikkerhet. Arnoud Kal har imidlertid tidligere påvist en sjelden mutasjon i Vassbakks y-profil. Dette var langt på vei en forutsetning for at han kunne dømmes i tingretten.

Startet med 65 utklipp

I de nye analysene har instituttet i Nederland først klippet ut 65 biter fra Birgittes strømpebukse, for det meste fra et parti rundt venstre lår og kne. Deretter valgte man å gå videre med ni av utklippene der var indikasjoner på funn av mannlig DNA.

– I disse ni bitene ble det funnet små mengder mannlig DNA, noe som bare ga delvise Y-kromosonale DNA-profiler, sa Arnoud Kal i vitneboksen.

Det ble gjort sammenligningsprøver fra Vassbakk, hans to brødre, 39 andre menn, blant dem moduskandidater fra drapssaken, samt fire av sju mannlige ansatte hos NFI.

For å kunne karakteriseres som «match» var instituttes kriterium av minst to av fire gjentakende tester ga en identifisering.

Forventning om kontakt

Kal sa at instituttet valgte ut analyseområder på strømpebuksen ut fra forventninger om hvor en gjerningsmann kunne ha vært i kontakt med Birgitte, for eksempel da vedkommende dro ned strømpebuksen og trusen hennes.

Det var i vår, etter at tingrettsdommen mot Vassbakk var avsagt, at ble det sendt mer enn 60 nye prøver fra Birgitte Tengs sin strømpebukse til det rettsmedisinske instituttet i Nederland, NFI.

Aktoratet som består av politiadvokat Unni Byberg Malmin, til venstre, og statsadvokatene Thale Thomseth og Nina Grande, ba om flere DNA-analyser etter tingrettsdommen i vår. Foto: Gunnar Morsund / NRK

Aktor Nina Grande kunne opplyse i retten at halvparten av ekstraktene nå er brukt opp i de nye analysene. I samråd med forsvarerne har man valgt ikke å sende resten av ekstraktet til andre institutter, men heller lagre resten. Håpet er at man en gang i framtiden kan få enda mer ut av de gjenværende prøvene.

Noen foreløpige analyser ble presentert i aktors innledningsforedrag for tre uker siden.