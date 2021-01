Har full DNA-profil på levningene i redningsvesten

Obduksjonsrapporten gir ingen sikker dødsårsak, men funnene og omstendighetene er forenelig med at drukning kan være dødsårsaken.

– Politiet har tidligere sagt at vi ikke har grunn til å tro at det er knyttet noe kriminelt til dødsfallet. Obduksjonen har også resultert i en fullstendig DNA-profil. Det betyr ikke at vi vet hvem barnet er, sier seksjonsleder ved Karmøy lensmannskontor, Linn Tove Strand.

Politiet leter nå etter et DNA-treff, først i Norge, så internasjonalt.

– Det vil ta tid å få en match.

Kripos koblet inn

Nasjonal Identifiseringsgruppe i Kripos jobber med å finne ut hvem barnet er.

Dersom en ikke finner noen i registeret vil det bli sendt ut en melding, en såkalt «black notice», via Interpol til land en tror kan være aktuelle.

Harald Skjønsfjell er leder for Nasjonal Identifiseringsgruppe. Foto: Politiet

– I noen tilfeller må man innhente ytterlige opplysninger fra referansepersoner, tannleger eller annet. I denne saken er det ingen som er saknet i Norge, og vi har sendt «black notice» til Interpol som vil fordele denne til aktuelle land som vi ønsker tilbakemelding fra, forklarer leder for Nasjonal Identifiseringsgruppe, Harald Skjønsfjell.

Sjekker savnet kurdisk barn

Politiet har fått en god del tips i saken, og mange av disse handler om et utenlandsk barn.

– Det er forståelig at mange er engasjert, og at det er viktig at vi finner svar på hvem dette er. Det er elementer som kan tyde på at det her dreier seg om en utenlandsk person, også fordi det ikke er savnet noen barn i vårt distrikt, sier Strand.

Politiet vil likevel ikke konkludere nå, det vil de først gjøre når og om de får en sikker identitet.