Har du denne tannkosten? Då meiner tannlegar du bør kaste han

Puss puss, så får du ein suss ...

Sidan me var barn har me vorte eksponert for viktigheita av å ha god tannhelse.

«Bruk fluor», «bruk tanntråd» eller «kutt inntaket av brus og søtsaker» er noko dei aller fleste av oss har høyrt tannlegen seie.

Men kanskje det viktigaste og vanlegaste rådet tannlegen gir er å pusse tennene grundig både dag og kveld.

Konsekvensar for tennene

Pussing av tenner har vorte ei vanesak for mange, men har du feil tannkost kan det faktisk få konsekvensar for tennene dine.

– Dersom du bruker ein hardare børste kan det skade tennene, og tannkjøttet kan trekkje seg vekk, seier tannpleiar Monica Palmér på Oris Dental Hinna Park i Stavanger.

Tannpleiar Monica Palmér har jobba som tannpleiar i over 20 år. I alle år har ho tilrådd pasientane sine ein mjuk tannkost. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Tannpleiaren tilrår alle pasientane hennar å bruke ein mjuk (soft) tannkost, eller ein elektrisk med ein mjuk del på børsten.

Kva slags tannbørste bruker du? Mjuk (soft) Medium Bruker elektrisk tannbørste, eg! Det veit eg faktisk ikkje ... Vis resultat

Det er faktisk ganske lett å skade tennene dersom du bruker feil tannkost. Og kanskje er det lurt å bytte tannkost raskt:

– Tannkjøttet veks ikkje tilbake, og du kan få groper i tennene.

Mange gjer feil

Gjennom 20 år som tannpleiar har ho sett mange børsteskadar.

Pasient Jeanette Bjørvik har bytta til mjuk tannkost etter råd frå tannpleiar Palmér.

– Eg må jo vere varsam med tannkjøttet mitt, seier pasient Bjørvik.

Pasient Jeanette Bjørvik seier ho har bytta til mjuk tannkost. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Vel tannkost med omhug

Ingvild Dommersnes er tannlege og leiar på kompetansesenteret til tannhelsetenesta Rogaland. Ho er også sikker i si sak:

– Ein kan børste vekk både tenner og tannkjøtt. Du bør bruke ein mjuk tannkost og fluortannkrem, seier ho.

Det finst hovudsakleg to typar tannkostar i butikkane i dag. Mjuk (soft) og medium. Det finst også supermjuke og harde børstar, men dei er ikkje like tilgjengelege.

I butikkhyllene pleier det som regel vere eit større utval av medium-tannbørstar enn mjuk. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

– Heile det odontologiske fagmiljøet tilrår ein mjuk tannkost, seier Dommersnes.

– Medium gir større risiko

Det ligg i namnet. Ein mjuk tannkost har ein mjukare bust, og er ikkje skadeleg for tennene.

– Det handlar nok litt om kjensla av at tennene er reine. Mange kjenner det kanskje ikkje, men tennene blir reine også med mjuk tannkost, seier Heming Olsen-Bergem.

President i Den norske tannlegeforening, Heming Olsen-Bergem. Foto: Kristin Aksnes / Tidende

Han er president i Den norske tannlegeforening. Foreininga har eit klart standpunkt:

Styr unna medium tannkostar.

– Me har lenge tilrådd ein mjuk tannkost. Alle bør bruke det så framt det går. Risikoen for problem med tennene er større for dei som bruker medium, seier Olsen-Bergem.

Mista ei tann

Han seier skadar på tennene heng saman med kor hardt du pussar.

– Det verste tilfellet eg har sett ved bruk av medium tannkost er at ein kunde mista ei tann. Men det er eit ekstremt tilfelle, seier han.

– Flest bruker medium

Tilbake hos tannpleiar Palmér, seier ho veldig mange bruker medium tannkost.

– Eg merkar at dei aller fleste bruker medium tannkost. Det er også den det blir selt mest av i butikkane.

Men akkurat det stemmer ikkje for Jordan. Dei sel omtrent 60 prosent mjuke (soft) og 40 prosent medium tannkostar.

Smilet ditt blir finare dersom du bruker ein mjuk tannkost, skal vi tru tannlegane. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

– Me får stadig fleire til å kjøpe mjuk tannkost. Nesten alle tannlegar tilrår å pusse mjukt og det er også det vi tilrår, seier marknadsdirektør i Jordan, Per Ottar Nærbøe Grotle.

NRK har prøvd å få svar frå Colgate på kva tannkostar dei sel mest av og kvifor dei sel medium. Dette har Colgate ikkje gitt noko svar på.

Folk synest medium er betre

Grotle i Jordan påpeikar at medium tannkostar har vorte mjukare dei siste åra. Tidlegare selde dei harde tannkostar, men det har dei slutta med.

– Kvifor sel de medium tannkostar når de veit det er meir skadeleg for tannhelsa?

– Me tilbyr medium tannkost fordi mange forbrukarar tykkjar det gir ein meir effektiv tannpuss og forbrukar må sjølv få lov til å ta valet, svarer Grotle.

Vil at fleire skal forstå

Tannpleiar Palmér håpar no fleire får større forståing over kor viktig val av børstar er.

– Kanskje me burde ta tak i det litt tidlegare i livet til pasientane og fortelje om det frå dei er barn.

For:

– Det er jo litt rart at me ikkje har vorte meir opplyst dei siste åra, seier Palmér.