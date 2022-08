Har avhørt en av de to siktede etter voldshendelse

To unge menn er siktet for grov kroppsskade etter voldshendelsen i Opstadvegen på Nærbø tirsdag.

Det var rundt 16.30 at politiet fikk melding om at en person var skadet i voldshendelsen. Rundt to timer senere ble de to unge mennene pågrepet.

Politiet jobber nå med taktisk og teknisk etterforskning, og var ved 10-tiden i dag på åstedet for etterforskning.

– Politiet har avhørt den ene av de to siktede. Den andre siktede og fornærmede er i avhør nå. Det er i tillegg gjort beslag i saken. Videre gjennomføres flere tekniske og taktiske undersøkelser for å få klarhet i hendelsesforløpet. Motivet for voldshendelsen er foreløpig ukjent, sier politiadvokat Kjetil Gaustad Solhaug ifølge en pressemelding.

Politiet har foreløpig ikke tatt standpunkt til om de vil varetektsfengslet de to som er siktet.

– Vi har gjort oss noen tanker om hendelsesforløpet, men det er fortsatt noe som er uavklart, sier Solhaug til NRK.

Det skal ha vært en kontakt mellom gjerningspersonene og fornærmede tidligere.

Anne Hølland og Tor Inge Borgersen er oppnevnt som forsvarere. Hølland forklarer at hennes klient ble avhørt tirsdag kveld, og at hun er på vei inn i nytt avhør onsdag ettermiddag.

Verken Hølland eller Borgersen vil kommentere skyldspørsmålet.