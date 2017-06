Håper tomta kan avsløre brannårsaken

I dag tidlig startet et omfattende arbeid: Bjerkreimshallen i Vikeså skal rives.

Bjerkreimshallen ble totalskadd i en brann 24. februar i år, midt i vinterferien. Klokka 08.31 fikk brannvesenet melding om at det brant kraftig i hallen, og bare seks minutter senere meldte politiet at bygget nesten var brent helt ned.

Torsdag er en gravemaskin i gang med å gå løs på restene av bygget. Marthon Skårland følger med på arbeidet.

– Vi trodde ikke at en slik brann var mulig, sier Skårland, som er leder av byggekomiteen som skal sørge for at Vikeså får en ny flerbrukshall.

Etterforskningen har tatt tid

Det er fire måneder siden brannen, men det har tatt tid å komme i gang med rivingsarbeidet. Politiet har lett etter brannårsaken, i tillegg til at forsikringsselskapet har brukt tid på å klargjøre tomta for riving.

Brannårsaken er fremdeles en gåte. Politiet skal gjøre flere undersøkelser i forbindelse med rivingsarbeidet.

–​ De er interesserte i området rundt ventilasjonsrommet, og håper det skal kunne si mer om hvordan hallen kunne bli slukt av flammene på så kort tid, sier Skårland.

Øyvind Espeland (t.v.) er leder av stiftelsen som eier Bjerkreimshallen. Marthon Skårland er leder av byggekomiteen for ny hall. Foto: Arild Eskeland / NRK

Han vet at flere har stusset over at det nedbrente bygget har blitt stående såpass lenge.

– Det har vært litt ubehagelig. Folk har nok gått og sett på bygget og lurt på om vi i komiteen faktisk gjør noe med det. Men vi har gjort en del arbeid som ikke er synlig, sier Skårland.

– Samtidig har jeg aldri vært så glad for å se en gravemaskin fra Risa, legger han til.

Se direkterapporten fra brannen i februar:

Direkterapport fra Bjerkreim Du trenger javascript for å se video.

Må flytte årets store begivenhet

Bjerkreimshallen var en flerbrukshall, og mye brukt av folk i Vikeså. Bjerkreimsmarken var blant årets høydepunkter, men i år må arrangementet flyttes.

– Vi regner med å bruke mellom seks og åtte uker på dette arbeidet. Og så kan vi starte på nytt, sier Skårland.

To arkitekter har kommet med forslag til hvordan den nye Bjerkreimshallen kan se ut. Foreløpig er det bare de sørgelige restene fra brannen i februar på tomta. Foto: Arild Eskeland / NRK

Før byggingen av en ny hall kan starte, skal byggekomiteen ha møter med to forskjellige arkitekter som har tegnet hvert sitt forslag. Møtene skjer torsdag ettermiddag og kveld.

– Vi satser på å åpne ny hall til Bjerkreimsmarken i 2018, forsikrer Skårland.