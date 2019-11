Håper på tørr brønn

For første gang skal det bores letebrønn der formålet ikke er å finne olje eller gass. Brønnen bores sør for Troll-feltet i Nordsjøen, og hensikten med den er å undersøke om reservoaret i den dyptliggende Johansenformasjonen er egnet som lager for karbondioksid