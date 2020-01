Håper på full kompensasjon

Rogaland Pelsdyrlag håper på full kompensasjon for pelsdyrbøndene med Fremskrittspartiet ute av regjeringen. Pelsdyrlaget viser til at Frp har støttet bøndene sitt krav om full erstatning, og kan stemme for dette i Stortinget når de nå er fristilt.