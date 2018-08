Håper ny TV-serie skal føre til oppklaring av Birgitte-saken

– Vi gjorde så godt vi kunne, ut fra opplysningene og kunnskapen vi hadde der og da. Politimetodikk utvikler seg, og det er kommet andre måter å gjøre ting på nå, sier tidligere lensmann i Karmøy, Dagfinn Torstveit.

Dagfinn Torstveit var lensmann på Karmøy, og sentral i etterforskningen av Birgitte-drapet. Foto: Thomas Halleland / NRK

Torstveit var lensmann da Birgitte Tengs (17) ble funnet drept på Karmøy i mai 1995. Han er sentral i den nye TV-serien om det uoppklarte drapet.

– Jeg var litt i tvil om jeg skulle være med, men så bestemte jeg meg for at jeg ville ha fram min versjon, og den håper jeg kommer fram, sier Torstveit.

Han er spent på balanseringen i TV-serien.

Fetter dømt, og så frikjent

Onsdag kveld er det førpremiere på filmfestivalen i Haugesund på de to første episodene av TV-dokumentaren om drapet. Henny Haukeland Liadal spiller Birgitte Tengs.

En rolle hun ikke har spilt helt uten videre.

Henny Haukeland Liadal spiller Birgitte Tengs i serien. Foto: Thomas Halleland / NRK

– Jeg synes det var litt vanskelig. Jeg tenker på hvordan hun hadde det den kvelden, og hvordan det i ettertid var for foreldrene, sier Liadal om rollen.

Politiet har fått kritikk for at de tidlig siktet seg inn mot fetteren til Birgitte, og mistenkte ham for drapet.

På et tidlig tidspunkt tilsto fetteren at det var han som voldtok og drepte kusinen. Da hadde han sittet isolert i varetekt i én måned. Senere trakk han tilståelsen. Fetteren ble siden frikjent i straffesaken, men dømt i den sivile prosessen til å betale erstatning til Tengs' foreldre.

Politimesteren i Sør-Vest politidistrikt har senere beklaget overfor fetteren.

Håper på oppklaring

En av de to produsentene for serien, Bjørn Olav Jahr, ga i 2015 ut en nok om den uoppklarte drapssaken. I nesten tre år har han jobbet med de ni episodene i serien, som skal vises på TV2 i høst. Over 100 mennesker er intervjuet.

Bjørn Olav Jahr. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Jeg er veldig spent. Jeg håper vi har rettferdiggjort deres tillit til oss, og at dette blir en seriøs og god dokumentar, sier han.

– Jeg har som mål å få fram hva som fikk galt i denne saken. Både i den tidlige etterforskningen, og senere. Håpet er at noen som ser TV-serien, sitter på informasjon som ikke er kommet fram til nå.

Pressekonferanse på Haugesund politistasjon i forbindelse med ny etterforskning Birgitte Tengs-saken 7. desember 2016. Foto: Marthe Synnøve Johannessen

Ny Kripos-etterforskning pågår

Jahr er oppløftet av responsen han nå får i forbindelse med TV-serien, men er ikke mer enn betinget optimistisk for oppklaring av den 23 år gamle drapssaken.

– Det pågår nå en cold case-etterforskning av denne saken nå, hva betyr det for serien?

– Det gjør det lettere for oss å lage en TV-serie. Det viser at det finnes et håp om å få en løsning på denne saken, og det viser at det er en aktuell sak.