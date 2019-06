Håper Karmøy vil ha minnesmerke

Etterkommere etter krigsseilerne på Haugalandet håper at Karmøy kommune kan finne et passende sted for minnesmerket Baugen. Minnesmerket, som skal hedre innsatsen til sjøfølk under andre verdenskrig, får ikke stå i Haugesund, skriver Haugesunds Avis.