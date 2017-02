Håper å få skipet ut før kvelden

Kystverket jobber med å få tak i nok sleperessurser for å få ut lasteskipet, som er stabilisert med to ankere og et slepefartøy. – Vinden øker utover kvelden, og vi håper å få ut skipet før det skjer, sier vaktleder i Kystverket Ove Njøten.