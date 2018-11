Håpar på billegare bompasseringar

Bompengeselskapet Ferde reknar med å halvere innkrevjingsutgiftene av bompengar på Nord-Jæren. Nå er driftsutgiftene på over 1,70 kroner for kvar passering. Direktør Trond Juvik meiner dei skal klare å få dette ned til 70 øre per passering: