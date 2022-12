Hansen til Bayern München

Tuva Hansen forlater Brann og er klar for den tyske fotballstormakten Bayern München. Det opplyser Bayern München på Twitter. Hansen har vært kaptein for Brann i suksessårene klubben har vært gjennom. De står med to strake seriegull og vant også NM i år. Nå forlater den 25 år gamle jærbuen klubben for tysk fotball. – Jeg ønsker å takke alle sammen. Spesielt takk til Brann som gir meg sjansen til å se hvor langt jeg kan nå som fotballspiller. Jeg har virkelig jobbet hardt og lenge for å ta et slikt steg, men jeg hadde aldri klart det uten de beste folkene rundt meg, sier Hansen til Brann.no.