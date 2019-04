Hanne tapte i retten, men kan få politisk hjelp

– Denne saken må løses politisk, sier Christian Wedler, gruppeleder for Frp i Stavanger.

– Det hjelper ingen at Hanne blir den tapende part. Ingen folkevalgt kan bruke dommen som en unnskyldning for å unngå å ta stilling til den vanskelige situasjonen hun står i, fortsetter han.

Hanne Hjortelands foreldre reiste sak mot Helse- og omsorgsdepartementet. De ville stoppe overføringen av datteren tilbake til Stavanger kommune som tidligere har mislyktes i behandlingen av datteren.

De tre siste årene har Hanne, som har infantil autisme, bodd på Institutt for anvendt atferdsanalyse (IAA) i Stavanger. Her har de private behandlerme fått henne på rett kjøl.

Foreldrene fortviler over at hun ikke kan bli værende der, og mener det vil være svært skadelig å flytte henne.

De får ikke medhold i Gulating lagmannsrett som nylig avsa dom.

– Kan ikke sammenligne

Lagmannsretten understreker at de ikke har vurdert hvilket tilbud som er det beste for Hanne. Dette ligger utenfor domstolens mandat:

«Hvilket tilbud HH skal gis er det opptil kommunen å avgjøre, så lenge tilbudet tilfredsstiller kravene i pasient- og brukerrettighetsloven».

Hanne Hjorteland balanserer hele tiden på grensen mot sterk utagering. Hun er en av Norges mest krevende autister å håndtere. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Kommunen har satt av en plass til Hanne i Austbø bofellesskap. Foreldrene nekter fortsatt å skrive under på overflyttingen siden de har mistet all tillit til at Stavanger kommune klarer å håndtere datteren.

Forhistorien ikke relevant for retten

Da hun sist var i kommunens omsorg ble de ansatte fraktet i skytteltrafikk til legevakten fordi Hanne bet seg fast i dem.

De ansatte reagerte med å rive henne i håret ved minst ti dokumenterte anledninger, noe kommunen nå er under politietterforskning for.

Politiadvokat Erik W. Rand i Sør-Vest politidistrikt sier at de avventer en uttalelse fra fylkesmannen i Rogaland før videre etterforskningsskritt vil bli vurdert.

Gulating lagmannsrett mener det som har skjedd med Hanne i kommunal regi ikke er relevant for hva som kan forventes i framtiden:

«Det er ikke grunnlag for en påstand om at tilbudet på Austbø vil ikke vil være forsvarlig fordi tilbudet i Rektor Oldens gate ikke var forsvarlig», står det i dommen.

Ankes videre

Dommerne mener pårørendes rett til brukermedvirkning ikke betyr at de ubetinget kan bestemme bo- og behandlingstilbud.

Hilde Hjorteland, Hannes mor, kjemper videre for datterens framtid. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Dommen blir anket til Høyesterett, sier advokat Sigurd Klomsæt, prosessfullmektig for familien Hjorteland.

Han mener blant annet at vitneførselen i lagmannsretten viste at Austbø bofellesskap ikke er faglig kvalifisert til å ta over en så tung bruker som Hanne.

Kommunen nekter

Psykolog Jens Skaar hos IAA sier at den private institusjonen ikke lenger kan finansiere Hannes opphold siden kommunen har sluttet å betale.

IAA har nå bedt kommunen om å komme på banen med et tilbud til Hanne før helgen.

Kommunen nekter dette så lenge foreldrene ikke vil skrive under på overflytting.

– Situasjonen er helt fastlåst, sier advokat Sigurd Klomsæt.