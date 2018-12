Halvparten av sluttpakkene er tatt

Halvparten av sluttpakkene for svinebønder er reve bort sidan måndag, skriv Nationen. Bønder som vil slutte får 16.000 kroner per avlspurke, og kan ikkje drive med svin på sju år. Snittet er 750.000 kroner per bonde. Årsaka er overproduksjon av kjøt.