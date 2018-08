Halve A. Idsøe er solgt

Gjennom Prima Brands AS har Prima Jæren-gründer Anbjørn Øglend kjøpt 50 prosent av Idsøe-konsernet, skriver Stavanger Aftenblad. – Jeg selger for å sikre konsernet og arbeidsplassene, sier Albert Idsøe. Idsøe omsetter for over 200 millioner i året.