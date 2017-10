Hallen som samlet bygda

– Visjonen vår er stolte øyeblikk, og jeg føler jo at det skjer stolte øyeblikk i hallene og banene hver dag, sier daglig leder i Nærbø IL, hælene Bjørnsen.

Denne uka er det ti år siden idrettsanlegget Nye Loen stod ferdig på Nærbø. Denne uken har det vært feiring.

– Hva har denne hallen betydd for Nærbø?

– Den har betydd mye for hele bygda, men spesielt for Nærbø Idrettslag. Her er det full aktivitet fra morgen til kveld, sier Bjørnsen.

Det er skolene som bruker hallen på dagtid, forklarer hun. Hå kommune og Trygheim skule.

– Og så er det idrettslaget som har aktivitet fra 15 til opp mot 23. Det er håndball som foregår her inne, så har vi fotballen og ishockey og ja. Så det er mye aktivitet.

Lokomotivet

Lokomotivet har vært håndballaget på herresiden. I fjor endte laget på fjerdeplass i 1. divisjon etter en lang sesong i opprykkskampen. I helga slo de Haslum 40–25 og er nå på andreplass på tabellen.

– Det er klart det er flaggskipet som også gjør at det er god rekruttering under, spesielt i håndballgruppa. Det er stadig stolte øyeblikk både på parketten og gressbanen og på isen, sier Bjørnsen.

Antall medlemmer har vokst. Fra om lag 1000 for ti år siden til 1450 i dag. Det i en bygd med om lag 7000 innbyggere.

– Det har gått over all forventning, sier den daglige lederen.

Men fortsatt er idrettslaget avhengig av dugnad. Fortsatt er dugnadsånden stor i bygda.

– Sånn som dette arrangementet nå, vi skal ha oktoberfest i kveld og det er 60 mann i sving på kveldstid for å gjøre unna selve arrangementet, men vi har også hatt folk til å rigge. Og vi har hatt folk som skal rydde etterpå. Det er bare et arrangement, men til daglig så er det folk i sving på idrettslaget.

Ny hall

Etter hvert har det kommet ishockeyhall til anlegget, og nå skal det bygges igjen. Det planlegges en ny fotballhall.

– Nå hadde vi på selve dagen 13. oktober hadde vi åpen dag der vi inviterte hele bygda på tiårsfest. Med kaker, ballonger, boller og saft og gratis inngang, sier Bjørnsen.

Markedssjef Jonas Edland, som tidligere var aktiv selv, forteller at jubileet er verdt å feire.

– Absolutt. Hvis du ser tilbake for alt som ble gjort for ti år siden så er det vel verdt en feiring.

En del av feiringen blir en egen ølmesse, med egen Nærbø øl.

– Det er sånn helg som setter Nærbø litt på kartet. I kveld skal vi feire oss selv, sier Edland.