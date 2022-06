Hålandsvatnet trenger hjelp for å reddes

En ny forskningsrapport viser at situasjonen for Hålandsvatnet i Stavanger og Randaberg kommuner er alvorlig. Vatnet er kraftig forurenset av jordbruket. Det må til omfattende tiltak for å bedre vannmiljøet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. Mengden fosfor som blir tilført Hålandsvatnet hvert år må reduseres med 63 prosent eller 460 tonn.