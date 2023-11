Hærverk på Karmøy og Haugesund

I løpet av lørdagskvelden ble det knust fem busskur i Kopervik, og flere ruter på Veavågen skole. Politiet har vært på stedene og gjort undersøkelser. Like over midnatt ble det meldt om unge gutter som knuste to busskur på Spannavegen i Haugesund. Så langt er ingen mistenkte pågrepet.