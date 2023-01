Hærverk i Eventyrskogen

Flere figurer og installasjoner i Eventyrskogen i Årdal i Hjelmeland kommune er skadet og ødelagt i hærverk. Til Stavanger Aftenblad sier Eldfinn Austigard at det er vondt se at rundt 20 figurer er utsatt for hærverket. Han har laget figurene som står i Eventyrskogen. Rådmann Wictor Juul sier til avisen at de vil møte Austigard mandag for å diskutere hva de kan gjøre for å få figurene på plass igjen.