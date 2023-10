Hadle Rasmus Bjuland gjenvalgt som KrFU-leder

Hadle Rasmus Bjuland fra Nærbø er gjenvalgt som KrFU-leder.

– Først og fremst er jeg veldig takknemlig for tilliten som landsmøtet nå gir meg for et nytt år som leder. Jeg gleder meg til å fortsette med å lede en organisasjon som gikk frem i alle fylker i høsten skolevalg. Nå skal vi fortsette bygge organisasjonen, utvikle ny politikk og sørge for at landet får en ny regjering i 2025, sier Bjuland.