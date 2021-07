Hadde for høy promille

De tre personene som var om bord i båten som kjørte på land på Sør-Hidle i Strand i natt, er to menn og en kvinne, alle i 20 årene. To av dem som avla blodprøve, hadde promille over lovlig verdi, opplyser Politiet. Skadeomfang er fortsatt ukjent. Alle tre har status som mistenkte, og politiet planlegger avhør.