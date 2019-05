Hadde drapsvåpenet i garasjen, sa ingenting i avhør

I går kunne NRK fortelle at faren til 18-åringen i Varhaug-saken er tiltalt for unndra bevis i drapssaken.

I retten i dag fortalte statsadvokat Nina Grande at 18-åringens far ikke nevnte noe om en hammer i sitt første politiavhør.

På dette tidspunktet hadde faren allerede funnet hammeren og tørket blod av den.

I vitneboksen i rettssal to i Jæren tingrett forklarte en politibetjent om beslag de gjorde i boligen til 18-åringens far, der tiltalte også hadde adresse.

Ble funnet av krimteknikere

De hadde blitt bedt om å finne tre gjenstander tilhørende 18-åringen, fortalte politibetjenten.

En ryggsekk, klær i vaskemaskinen og en teiprull.

Men ingen hammer. Den visste politibetjenten ikke når var beslaglagt.

Da tok statsadvokaten ordet.

Hun sa at hammeren ble funnet av krimteknikere dagen etter politibetjenten og kollegene var på adressen.

– Faren sa ingenting om hammeren før den ble funnet, men han har forklart seg om den i senere avhør, sier Grande til NRK.

Statsadvokat Nina Grande fortalte i retten at den tiltalte 18-åringens far ikke fortalte om hammeren i sitt første avhør. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

I går tok tiltaltes far selv plass i vitneboksen. Da forklarte faren at han trodde blodet på hammeren stammet fra slåsskampen, sønnen hadde fortalt ham om.

Nå har altså statsadvokat i Rogaland, Oddbjørn Søreide, tatt ut tiltale mot 18-åringens far. Den går blant annet ut på at faren har vasket sønnens klær morgenen etter drapet, og at han tørket blod fra skaftet på en hammer.

Skal opp for retten

Faren er tiltalt etter straffelovens paragraf 160, første ledd, som blant annet handler om bevispåvirkning.

Dette har en strafferamme på inntil to års fengsel:

Straffelovens § 160 Ekspandér faktaboks Paragraf 160 handler om bevispåvirkning og unndragning fra strafforfølgning:

«Den som motarbeider en offentlig undersøkelse av et lovbrudd ved å bidra til at gjenstander som kan ha betydning som bevis tilintetgjøres, fjernes, ødelegges, endres, plantes eller fabrikkeres, eller på annen måte utsletter sporene etter handlingen, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år».

Han har foreløpig ikke fått oppnevnt noen forsvarer, og heller ikke ønsket å snakke med NRK.

– Saken ble oversendt til berammelse før helgen, men dato er ikke satt, sier Oddbjørn Søreide til NRK i dag.

I tiltalen heter det at faren tørket blod av skaftet på hammeren og la den tilbake i en skuff i garasjen. Taperullen la han oppå en høytrykksspyler i garasjen. Hettegenseren kastet han i søppelet.

Tok med seg kluten på jobb

Dette er det siste bildet som er tatt av Sunniva Ødegård (13). En selfie hun tok selv, kun timer før hun ble drept. Foto: Privat

Kluten han tørket hammeren med kastet han senere i en container på arbeidsplassen sin.

Etter dette skal han og sønnen ha spylt blod av en bukse, plassert den sammen med en T-skjorte og boksershorts i vaskemaskinen.

Klær tiltalte hadde på seg drapskvelden.

I retten fortalte politibetjenten at klærne allerede var vasket da han kom inn i boligen.

– Sentrifugen sto innstilt på 1200, fortalte han.