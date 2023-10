Håbu annonserte stemma sin i kommunevalet til sals

Politiet har lagt til sides saka mot ein mann frå Hå kommune som prøvde å selje stemma sin i kommunevalet for 1000 kroner på Finn.no.

Det var Hå kommune som melde annonsen til politiet, men politiet vurderte at det ikkje var rimeleg grunn til å undersøkje om det var eit straffbart forhold.

Ifølge Valgdirektoratet slår Straffelovens paragraf 151 og 152 fast at det er ulovleg å selje stemma sin, og Hå kommune reagerer på at politiet la saka til sides, seier kommunedirektør Rune Kloster Tvedt til Jærbladet.